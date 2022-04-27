Фейк: по почтовым ящикам российских городов раскидывают листовки с фотографией мальчика Саши

По почтовым ящикам российских городов раскидывают листовки с фотографией мальчика Саши
, потерявшего руку и две ноги после попадания ракеты в его дом на Украине, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
На самом деле Мальчика зовут Николай Нижниковский и он действительно серьезно пострадал
после того, как нашел снаряд от РПГ и решил с ним поиграть. Только случилось это 24 августа 2015 года. Брат Коли - Даня погиб, два его друга серьезно пострадали. Николай прошел курс реабилитации в канадском Монреале. На этом видео Коля сам рассказывает
, что случилось в тот ужасный день. Его фотография вошла в шорт-лист
финалистов международного конкурса Best of Photojournalism.
В информационной войне украинская сторона нередко используют старые фотографии, не имеющие отношения к текущему конфликту. Ранее мы находили в украинских пабликах фотографии детей
из Донбасса времен 2015 года и даже снимки
из Беслана, которые пытались выдать за современные.