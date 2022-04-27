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Фейк: по почтовым ящикам российских городов раскидывают листовки с фотографией мальчика Саши

Фейк: по почтовым ящикам российских городов раскидывают листовки с фотографией мальчика Саши

27.04.2022 | 16:08
По почтовым ящикам российских городов раскидывают листовки с фотографией мальчика Саши, потерявшего руку и две ноги после попадания ракеты в его дом на Украине, сообщает сайт войнасфейками.рф. На самом деле Мальчика зовут Николай Нижниковский и он действительно серьезно пострадал после того, как нашел снаряд от РПГ и решил с ним поиграть. Только случилось это 24 августа 2015 года. Брат Коли - Даня погиб, два его друга серьезно пострадали. Николай прошел курс реабилитации в канадском Монреале. На этом видео Коля сам рассказывает, что случилось в тот ужасный день. Его фотография вошла в шорт-лист финалистов международного конкурса Best of Photojournalism. В информационной войне украинская сторона нередко используют старые фотографии, не имеющие отношения к текущему конфликту. Ранее мы находили в украинских пабликах фотографии детей из Донбасса времен 2015 года и даже снимки из Беслана, которые пытались выдать за современные.
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