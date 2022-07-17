Фейк: Пентагон отмечает отсутствие признаков передачи западного оружия третьей стороне

Пентагон отмечает отсутствие признаков передачи западного оружия третьей стороне, сообщает телеграм-канал войнасфейками.рф. Факты продажи западного оружия фиксируются повсеместно. Даже глава Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник признал, что ведомство фиксирует факты неоднократной продажи образцов западного вооружения. «Даже товары армейского назначения реализуются за денежные средства. Мы такие факты установили», - сказал он. Со временем ситуация с черным рынком оружия на Украине только усугубляется. Ранее мы уже писали о том, что оружие по бросовой цене распродается в Даркнете и в телеграм-каналах. В свободной продаже можно найти «Джавелины», бронежилеты и прочую амуницию западного образца. Возможность доставки «заказа» в разные регионы Европы говорит о налаженных связях с пограничниками. Следовательно, проблема нелегальной продажи западного оружия имеет гораздо более глубокие корни, чем уверяют ответственные лица украинской стороны.