Фейк: ограничения на лекарства в Крыму

Жителям Крыма и Севастополя звонят с неизвестных номеров, представляясь непонятным департаментом. Просят составить список лекарств на сайте «Еаптека» либо по телефонам в местных аптеках, так как поставок из-за границы не будет, сообщает сайт войнасфейками.рф. Во-первых, департамента фармацевтического обеспечения Минздрава не существует. Во-вторых, сайт, на который предлагают перейти не работает в Крыму и Севастополе. В-третьих, этот сервис частный, а не государственный. Много не состыковок, не правда ли? Приводим заявление Минздрава России: «К таким звонкам отношения не имеем, они являются мошенническими и направлены на создание панических настроений и искусственного ажиотажа на рынке».