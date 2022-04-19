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Фейк: очередной обстрел силами ВСУ села в Белгородской области - фейк

Фейк: очередной обстрел силами ВСУ села в Белгородской области - фейк

19.04.2022 | 18:30
Очередной обстрел силами ВСУ села в Белгородской области - фейк утверждает ряд украинских пабликов, сообщает сайт войнасфейками.рф. Украинская сторона действительно обстреляла село Головчино, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что при этом пострадала женщина, сейчас глава региона выехал в село. В СМИ появились фото последствий обстрела. Украинская сторона уже несколько раз атаковала приграничные села и железнодорожные пути в Белгородской области. Кроме того, силы ВСУ нанесли удар по белгородской нефтебазе. Этот факт подтвердила украинская сторона. После обстрела села Климово в Брянской области, от которого пострадали восемь мирных жителей, СБУ Украины заявило, что российская сторона сама нанесла удар. Мы подробно разбирали этот фейк и рассказывали о том, что в Черниговской области система С-400 сбила украинский вертолет Ми-8, совершивший атаку на населенный пункт в Брянской области.
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