Очередной обстрел силами ВСУ села в Белгородской области - фейк утверждает ряд украинских пабликов, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
Украинская сторона действительно обстреляла село Головчино, об этом сообщил
губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что при этом пострадала женщина, сейчас глава региона выехал в село. В СМИ появились фото
последствий обстрела.
Украинская сторона уже несколько раз атаковала
приграничные села и железнодорожные пути
в Белгородской области. Кроме того, силы ВСУ нанесли удар
по белгородской нефтебазе. Этот факт подтвердила
украинская сторона.
После обстрела села Климово
в Брянской области, от которого пострадали восемь мирных жителей, СБУ Украины заявило, что российская сторона сама нанесла удар. Мы подробно разбирали
этот фейк и рассказывали о том, что в Черниговской области система С-400 сбила украинский вертолет Ми-8, совершивший атаку
на населенный пункт в Брянской области.