Очередной обстрел силами ВСУ села в Белгородской области - фейк утверждает ряд украинских пабликов, сообщает сайт. Украинская сторона действительно обстреляла село Головчино, об этомгубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что при этом пострадала женщина, сейчас глава региона выехал в село. В СМИ появилисьпоследствий обстрела. Украинская сторона уже несколько разприграничные села и железнодорожныев Белгородской области. Кроме того, силы ВСУ нанеслипо белгородской нефтебазе. Этот фактукраинская сторона. После обстрела селав Брянской области, от которого пострадали восемь мирных жителей, СБУ Украины заявило, что российская сторона сама нанесла удар. Мы подробноэтот фейк и рассказывали о том, что в Черниговской области система С-400 сбила украинский вертолет Ми-8, совершившийна населенный пункт в Брянской области.