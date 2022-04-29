Фейк: Ночной бой ВСУ в районе Изюма

Украинские телеграм-каналы распространяют кадры ночного боя ВСУ в районе Изюма, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
В этот раз украинская сторона использует микс нарезок из двух архивных видео. Первое - учения в Польше в 2020 году на полигоне Бемово-Писке. Второе - ночной бой в районе Авдеевки в 2016 году.
Оригинал видео можно найти здесь
и здесь
.
Видео разместили у себя крупные украинские каналы Всевидящее ОКО
(более 1 млн подписчиков), Новости Украина
, Украинская Правда
, Новини Украина
и другие каналы поменьше. Общий охват на данный момент составляет около 300 тысяч просмотров.
Украинская сторона с завидным постоянством публикует фото и видео, которые вводят в заблуждение их же аудиторию и подрывают доверие как к достоверному источнику информации.
Напомним, что подобные фейки возникают постоянно. Ранее была предпринята попытка
выдать фотографии детей в бомбоубежище Донецка за события последних дней в Харькове. Позднее украинские хакеры пытались замести
следы и взломали Дзен канал автора оригинальных снимков.