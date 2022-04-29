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Фейк: Ночной бой ВСУ в районе Изюма

Фейк: Ночной бой ВСУ в районе Изюма

29.04.2022 | 16:11
Украинские телеграм-каналы распространяют кадры ночного боя ВСУ в районе Изюма, сообщает сайт войнасфейками.рф. В этот раз украинская сторона использует микс нарезок из двух архивных видео. Первое - учения в Польше в 2020 году на полигоне Бемово-Писке. Второе - ночной бой в районе Авдеевки в 2016 году. Оригинал видео можно найти здесь и здесь. Видео разместили у себя крупные украинские каналы Всевидящее ОКО (более 1 млн подписчиков), Новости УкраинаУкраинская ПравдаНовини Украина и другие каналы поменьше. Общий охват на данный момент составляет около 300 тысяч просмотров. Украинская сторона с завидным постоянством публикует фото и видео, которые вводят в заблуждение их же аудиторию и подрывают доверие как к достоверному источнику информации. Напомним, что подобные фейки возникают постоянно. Ранее была предпринята попытка выдать фотографии детей в бомбоубежище Донецка за события последних дней в Харькове. Позднее украинские хакеры пытались замести следы и взломали Дзен канал автора оригинальных снимков.
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