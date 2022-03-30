Фейк: население Белгородской области начнут эвакуировать из региона

Население Белгородской области начнут эвакуировать в связи со спецоперацией на Украине. Копия такого распоряжения появилась в соцсетях, сообщает сайт войнасфейками.рф. Это откровенная подделка. Приказ дан за подписью Юрия Галдуна. Но он с прошлого года не является главой администрации Белгорода, сейчас эту должность занимает Антон Иванов. Документ составлен безграмотно: в шапке написано «распоряжение», ниже - «постановляю», фразы не согласованы («Постановляю … активизация ведомств»), есть орфографические ошибки - например, в первой же фразе - слово «обявить». Речь идет об эвакуации в Белгородской области, но распоряжение дается от администрации города.