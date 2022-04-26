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Фейк: Над Молдавией перестали летать самолеты из-за взрывов в Приднестровье

Фейк: Над Молдавией перестали летать самолеты из-за взрывов в Приднестровье

26.04.2022 | 17:54
Над Молдавией перестали летать самолеты из-за взрывов в Приднестровье. Такие данные распространяют украинские телеграм-каналы, сообщает телеграм-канал войнасфейками.рф. Кишенев опроверг данные о том, что самолеты не летают над страной из-за ситуации в непризнанной Приднестровской Молдавской республике. Воздушное пространство над Молдавией было закрыто с начала спецоперации на Украине. Ситуация с использованием воздушного пространства остается без изменений с 21 марта 2022 года, и к последним событиям не имеет никакого отношения, сообщили в органе гражданской авиации Молдавии.
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