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Фейк: начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов ранен на территории Украины

Фейк: начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов ранен на территории Украины

05.05.2022 | 14:56
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов ранен на территории Украины. О его ранении сообщил Арсен Аваков, экс-министр МВД Украины, сообщает сайт войнасфейками.рф. Валерий Герасимов, первый заместитель министра обороны Российской Федерации, 4 мая лично присутствовал на селекторном совещании в национальном центре управления обороной РФ в Москве. На фотографиях и трансляции с совещания видно, что с ним все в порядке. Несколько дней назад в украинских СМИ распространялась информация о том, что Герасимов тайно приезжал на фронт, где и получил ранение. Украинские источники не впервые манипулируют информацией о здоровье российских военачальников: ранее активно распространялись фейки о том, что министр обороны России Шойгу находится в больнице с обширным инфарктом.
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