Фейк: начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов ранен на территории Украины

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов ранен на территории Украины. О его ранении сообщил Арсен Аваков, экс-министр МВД Украины, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
Валерий Герасимов, первый заместитель министра обороны Российской Федерации, 4 мая лично присутствовал на селекторном совещании в национальном центре управления обороной РФ в Москве. На фотографиях и трансляции
с совещания видно, что с ним все в порядке.
Несколько дней назад в украинских СМИ распространялась информация о том, что Герасимов тайно приезжал на фронт, где и получил ранение.
Украинские источники не впервые манипулируют информацией о здоровье российских военачальников: ранее активно распространялись фейки
о том, что министр обороны России Шойгу находится в больнице с обширным инфарктом.