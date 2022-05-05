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Фейк: на Украине соблюдают Женевскую конвенцию в обращении с военнопленными

Фейк: на Украине соблюдают Женевскую конвенцию в обращении с военнопленными

05.05.2022 | 17:45
На Украине соблюдают Женевскую конвенцию в обращении с военнопленными, об этом неоднократно заявляли официальные лица, сообщает сайт войнасфейками.рф. Это опровергают многочисленные случаи зверства по отношению к российским военнопленным, о которых мы уже рассказывали. В сети появилось новое свидетельство издевательств над солдатами ВС РФ. На кадрах грузинский наемник бьет пленного, заставляя его повторять оскорбительные речевки. Бесчеловечное отношение украинских боевиков к гражданским и военнопленным подтверждают российские солдаты и офицеры, о них рассказывают в западных СМИ. Даже украинские военные признаются в том, что по приказу руководства стреляли в мирных жителей. А в этом видеообращении украинец заявляет, что российскую нацию надо уничтожать и что в плен никого не берут. Неудивительно, что у солдат и офицеров ВСУ вызывает шок человечное отношение к ним. Украинский офицер, которого спасли российские военные, честно признается на камеру, что ожидал издевательств и удивлен «нормальным отношением».
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