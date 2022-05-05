На Украине соблюдают Женевскую конвенцию в обращении с военнопленными, об этом неоднократно заявляли официальные лица, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
Это опровергают многочисленные случаи зверства по отношению к российским военнопленным, о которых мы уже рассказывали
.
В сети появилось новое свидетельство издевательств
над солдатами ВС РФ. На кадрах грузинский наемник бьет пленного, заставляя его повторять оскорбительные речевки.
Бесчеловечное отношение украинских боевиков к гражданским и военнопленным подтверждают
российские солдаты и офицеры, о них рассказывают
в западных СМИ. Даже украинские военные признаются
в том, что по приказу руководства стреляли в мирных жителей. А в этом видеообращении украинец заявляет
, что российскую нацию надо уничтожать и что в плен никого не берут.
Неудивительно, что у солдат и офицеров ВСУ вызывает шок человечное отношение к ним. Украинский офицер, которого спасли российские военные, честно признается
на камеру, что ожидал издевательств и удивлен «нормальным отношением».