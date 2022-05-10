Фейк: на Украине нет нацизма

На Украине нет нацизма. Этот тезис на постоянной основе продвигают украинские СМИ и официальные лица, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
Президент Украины Владимир Зеленский проиллюстрировал официальное поздравление с Днем Победы фотографией бойца с нашивкой 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова»
. Дивизия печально прославилась многочисленными военными преступлениями (https://life.ru/p/1115692
) в отношении пленных. Подразделения размещались в лагерях на территории Германии, таких, как Дахау
и Бухенвальд, в оккупированной немцами Польше лагерь Аушвиц и Маутхаузен в Австрии.
Иронично, что поздравление начиналось со слов «В День Победы над нацизмом мы боремся за новую победу». Чуть позже пост был перезалит в инстаграме и отредактирован в официальном телеграм-канале и сейчас присутствует без первого скандального снимка. Но информация о нем осталась.
На скриншотах многочисленные комментарии пользователей, которых возмутил подобный поступок президента Украины. Примечательно, что свое возмущение высказали не только россияне, но и жители Украины и стран запада.