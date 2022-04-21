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Фейк: на Украине не преследуют журналистов и блогеров за позицию, отличающуюся от государственной, в стране свобода слова

Фейк: на Украине не преследуют журналистов и блогеров за позицию, отличающуюся от государственной, в стране свобода слова

21.04.2022 | 17:05
На Украине не преследуют журналистов и блогеров за позицию, отличающуюся от государственной, в стране свобода слова. Об этом постоянно говорят официальные лица Украины, сообщает сайт войнасфейками.рф. На Украине похитили и убили известного чилийско-американского журналиста и писателя Гонсало Лиру (Gonzalo Lira) только за то, что он критиковал политику украинских властей и выражал свое мнение, которое не совпадало с позицией Киева. Лира работал в Харькове и перестал выходить на связь 15 апреля. А теперь появились сообщения о том, что он мертв. Американский военный комментатор Скотт Риттер написал, что чилиец был похищен, подвергнут пыткам и убит отрядом «Кракен», входящим в состав батальона «Азов». «Запад молчит. Свобода слова - это не улица с односторонним движением. Хранить молчание об убийстве Гонзо Лиры - значит быть соучастником его смерти и смертей всех журналистов, которые ищут правду» - заявил американский эксперт. Сейчас МИД Чили выясняет судьбу Гонзо Лиры. Официальных заявлений о его смерти представители страны еще не делали, но, судя по всему, рассчитывать на лучшее не приходится. Достаточно вспомнить, как в последнее время на Украине неоднократно убивали людей, выражавших малейшее несогласие с политической линией Киева. Так, СБУ ликвидировали участника переговорной группы по Украине Дениса Киреева, которого обвинили в госизмене. А в Луганской области был найден мертвым мэр Кременной Владимир Струк, обвиненный в сотрудничестве с РФ.  
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