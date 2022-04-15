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Фейк: на территории Крыма готовятся теракты с целью оправдания грядущей мобилизации

Фейк: на территории Крыма готовятся теракты с целью оправдания грядущей мобилизации

15.04.2022 | 10:32
«Будьте осторожны и внимательны! Не приближайтесь к военным или любым вооруженным людям!», - в сети появилась информация о якобы готовящихся терактах на территории Крыма. Теракты готовятся с целью оправдания грядущей мобилизации, сообщает сайт войнасфейками.рф. Это далеко не первая попытка украинских провокаторов распространить подобные вбросы, которые не имеют никаких доказательств. Даже очевидные ошибки в тексте не потрудились исправить. Свое мнение по этому поводу выразил советник главы Крыма Олег Крючков: «Цинизм украинских пропагандистов переходит все границы. После того, как не помог вброс про давно арестованного Медведчука, ими активно распространяется фейк о якобы готовящихся властями РФ терактах в Крыму, чтобы якобы оправдать атаку на националистов в Донбассе. Геббельсовская пропаганда немцев - сущие дети по сравнению с украинскими фейкометами. Можем заверить - это абсолютная ложь, а что касается антитеррора и угроз со стороны Украины - специальные службы заниматься контролем и предотвращением подобного, что отлично видно по проводимым ими задержаниям экстремистов и сторонников террористов. Никакой информации о якобы «терактах» нет, не верьте украинским лжецам». Такая информация в сети создается с одной целью - дестабилизировать ситуацию в регионе и посеять панику.
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