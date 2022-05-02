Фейк: на стороне Украины воевал легендарный летчик «Призрак Киева», сбивший более сорока российских самолетов

На стороне Украины
воевал легендарный летчик «Призрак Киева», сбивший более сорока российских самолетов. Об этом сообщали официальные аккаунты
украинских ведомств, в том числе верифицированный твиттер.
Командование вооруженных сил Украины официально заявило
, что «Призрак Киева» - это фейк, собирательный образ летчиков сороковой бригады тактической авиации ВВС Украины. Настоящий летчик Степан Тарабалка не является таким супергероем, хотя он действительно
погиб во время воздушного боя 13 марта.
«Призрак Киева» - одна из самых ярких легенд, придуманных киевской пропагандой. О нем писали
не только депутаты Верховной Рады, но и командование
ВВС Украины. Его образ используется и в знаменитой рекламе «Купи мне самолет»
, адресованной, в первую очередь, западному зрителю.
Мы уже неоднократно писали, что «Призрак Киева», это пропагандистский фейк. Мы разоблачали
его боевые «подвиги» и ни один из них не имеет
реальных оснований. Информация о якобы сбитых самолетах не подтверждалась
ни разу: нет ни фотографий, ни локации воздушных боев. Зато есть кадры его «полетов»
, взятые из компьютерного симулятора DCS.
Количество фейков, излагаемых в пропагандистских материалах со стороны официальных украинских персон и служб, так велико, что люди в них не перестают верить в них даже после официальных опровержений со стороны тех же служб и персон (см. скриншот).
Интересно, что социальная сеть Facebook, признанная в России экстремистской, помечает
сообщение об очередном сбитом Украиной российском самолете, как «недостоверную информацию», несмотря на то, что компания Meta занимает украинскую сторону в информационной войне. Мы опровергали
эту новость.
Издание Readovka предполагает
, что «призраком Киева» пришлось пожертвовать для того, чтобы опровергнуть новость о том, что украинские летчики переучиваются на управление самолетами F-16. По версии издания, «западные партнеры» не очень обрадовались утечке секретной информации в российские телеграм-каналы.