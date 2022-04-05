Фейк: мобильные крематории для скрытия потери среди украинских мирных жителей

Российская армия привезла на Украину мобильные крематории, чтобы скрыть потери среди украинских мирных жителей. Такие однотипные сообщения появляются в украинских СМИ, сообщает сайт войнасфейками.рф .

Фейк о мобильных крематориях трансформируется уже который раз за время военных действий на Украине. Изначально авторы недостоверных сообщений утверждали , что мобильные крематории нужны ВС РФ, чтобы скрывать потери среди личного состава. Теперь появилась новая версия: будто они предназначаются для украинских гражданских.