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Фейк: мобильные крематории для скрытия потери среди украинских мирных жителей

Фейк: мобильные крематории для скрытия потери среди украинских мирных жителей

05.04.2022 | 19:23

Российская армия привезла на Украину мобильные крематории, чтобы скрыть потери среди украинских мирных жителей. Такие однотипные сообщения появляются в украинских СМИ, сообщает сайт войнасфейками.рф.

Фейк о мобильных крематориях трансформируется уже который раз за время военных действий на Украине. Изначально авторы недостоверных сообщений утверждали, что мобильные крематории нужны ВС РФ, чтобы скрывать потери среди личного состава. Теперь появилась новая версия: будто они предназначаются для украинских гражданских.

Ранее мы подробно объясняли, что установки для сжигания отходов растительного или животного происхождения. Разработчики на своем сайте подчеркивали, что устройство не предназначено для использования в ритуальных целях.

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