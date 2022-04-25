Фейк: мирных жителей Бучи убили российские военные

Мирных жителей Бучи убили российские военные, пишет The Guardian. Судмедэкспертиза обнаружила в телах горожан металлические флешетты, которыми начиняют 122-мм снаряды ЗШ-1, сообщает сайт. Первая нестыковка, которая ставит под вопрос объективность материала: The Guardian прямо, что артиллерийские удары по Буче наносились в то время, когда она была под контролем РФ. Соответственно, российские войска просто не могли наносить удары по территории, на которой расположены свои же подразделения. Обстрелы велись 122мм артиллерийскими снарядами ЗШ1, начиненными флешеттами - небольшими металлическими «дротиками». Такое оружие использует ВСУ. Военный эксперт Борис Рожин, что 122мм снаряды используются в гаубицах типа Д-30. У ВСУ на начало спецоперации было не менее 350 гаубиц Д-30 и большое количество боеприпасов к ним из арсеналов СССР. «У ВСУ это фактическое основное полевое орудие, в том числе и у 4-й бригады НГУ, которая вела бои за Гостомель, Бучу и Ирпень», - пишет эксперт. Применялись они и при обстрелев 2014 году. В РФ такие орудия, в основном, сняты с вооружения и переданы на хранение. Их заменили Мста-Б с другими снарядами и другого калибра - 152 мм. Напомним, мы неоднократно разбирали провокацию, которую украинская сторона устроила в Буче. Подробный материал на эту тему можно прочитать