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Фейк: мирных жителей Бучи убили российские военные

Фейк: мирных жителей Бучи убили российские военные

25.04.2022 | 19:19
Мирных жителей Бучи убили российские военные, пишет The Guardian. Судмедэкспертиза обнаружила в телах горожан металлические флешетты, которыми начиняют 122-мм снаряды ЗШ-1, сообщает сайт войнасфейками.рф. Первая нестыковка, которая ставит под вопрос объективность материала: The Guardian прямо пишет, что артиллерийские удары по Буче наносились в то время, когда она была под контролем РФ. Соответственно, российские войска просто не могли наносить удары по территории, на которой расположены свои же подразделения. Обстрелы велись 122мм артиллерийскими снарядами ЗШ1, начиненными флешеттами - небольшими металлическими «дротиками». Такое оружие использует ВСУ. Военный эксперт Борис Рожин отмечает, что 122мм снаряды используются в гаубицах типа Д-30. У ВСУ на начало спецоперации было не менее 350 гаубиц Д-30 и большое количество боеприпасов к ним из арсеналов СССР. «У ВСУ это фактическое основное полевое орудие, в том числе и у 4-й бригады НГУ, которая вела бои за Гостомель, Бучу и Ирпень», - пишет эксперт. Применялись они и при обстреле Донбасса в 2014 году. В РФ такие орудия, в основном, сняты с вооружения и переданы на хранение. Их заменили Мста-Б с другими снарядами и другого калибра - 152 мм. Напомним, мы неоднократно разбирали провокацию, которую украинская сторона устроила в Буче. Подробный материал на эту тему можно прочитать здесь.
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