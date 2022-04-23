Фейк: мирные жители не могут покинуть территорию «Азовстали» из-за отсутствия гуманитарных коридоров

Мирные жители не могут покинуть территорию «Азовстали» из-за отсутствия гуманитарных коридоров. Такие сообщения появляются в украинских телеграм-каналах, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
Российская сторона регулярно открывает
гуманитарные коридоры с «Азовстали» (с 19 апреля), о чем постоянно информирует боевиков нацбатальона «Азов». Заявления об открытии гумкоридоров транслируются
каждые 30 минут по всем радиоканалам украинских формирований, находящихся на территории металлургического комбината.
Украинское командование категорически запрещает военнослужащим сдаваться в плен. Как сообщает
канал «Каждые 30 минут», в телефонах пятерых бойцов, которые все-таки решили сдаться, нашли копию такого приказа. В тексте говорится, что отказавшихся выполнять этот приказ ждет расстрел на месте.
Что касается гражданских людей на видео, то очевидно, что азовцы просто не сообщают им об открытии гумкоридоров, используя в качестве «живого щита». Пока непонятно, сколько конкретно мирных людей находятся на территории завода. Украинская сторона заявляет
о 1000 человек, но на опубликованном в телеграм видео - в бункере не больше 50. Они уверяют, что находятся там то ли полтора, то ли два месяца. За это время была возможность спокойно эвакуироваться
, националисты ее просто не предоставили. Один из военных в разговоре с женщиной сознательно вводит ее в заблуждение, заявляя, что «будут надеяться на коридоры», хотя они давно открыты.
Большинство людей - родственники работников завода или самих бойцов «Азова». Мальчик на видео говорит, что военнослужащий, который принес еду, «похож на крестного».
Другие дети, которых записывают на камеру, заявляют, что «хотят увидеть солнце» - как будто по заранее заданному темнику. Мальчик в процессе монолога поясняет, что хочет увидеть родителей, но затем сбивается - словно забыл текст.
Напомним, источники проекта Wargonzo говорят
, что на территории промзоны есть бункер, где удерживают около 200 гражданских. В Минобороны неоднократно подчеркивали
, что подобное использование «живых щитов» - военное преступление.