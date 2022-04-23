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Фейк: мирные жители не могут покинуть территорию «Азовстали» из-за отсутствия гуманитарных коридоров

Фейк: мирные жители не могут покинуть территорию «Азовстали» из-за отсутствия гуманитарных коридоров

23.04.2022 | 16:44
Мирные жители не могут покинуть территорию «Азовстали» из-за отсутствия гуманитарных коридоров. Такие сообщения появляются в украинских телеграм-каналах, сообщает сайт войнасфейками.рф. Российская сторона регулярно открывает гуманитарные коридоры с «Азовстали» (с 19 апреля), о чем постоянно информирует боевиков нацбатальона «Азов». Заявления об открытии гумкоридоров транслируются каждые 30 минут по всем радиоканалам украинских формирований, находящихся на территории металлургического комбината. Украинское командование категорически запрещает военнослужащим сдаваться в плен. Как сообщает канал «Каждые 30 минут», в телефонах пятерых бойцов, которые все-таки решили сдаться, нашли копию такого приказа. В тексте говорится, что отказавшихся выполнять этот приказ ждет расстрел на месте. Что касается гражданских людей на видео, то очевидно, что азовцы просто не сообщают им об открытии гумкоридоров, используя в качестве «живого щита». Пока непонятно, сколько конкретно мирных людей находятся на территории завода. Украинская сторона заявляет о 1000 человек, но на опубликованном в телеграм видео - в бункере не больше 50. Они уверяют, что находятся там то ли полтора, то ли два месяца. За это время была возможность спокойно эвакуироваться, националисты ее просто не предоставили. Один из военных в разговоре с женщиной сознательно вводит ее в заблуждение, заявляя, что «будут надеяться на коридоры», хотя они давно открыты. Большинство людей - родственники работников завода или самих бойцов «Азова». Мальчик на видео говорит, что военнослужащий, который принес еду, «похож на крестного». Другие дети, которых записывают на камеру, заявляют, что «хотят увидеть солнце» - как будто по заранее заданному темнику. Мальчик в процессе монолога поясняет, что хочет увидеть родителей, но затем сбивается - словно забыл текст. Напомним, источники проекта Wargonzo говорят, что на территории промзоны есть бункер, где удерживают около 200 гражданских. В Минобороны неоднократно подчеркивали, что подобное использование «живых щитов» - военное преступление.
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