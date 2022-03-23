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Фейк: Минпросвещения РФ пытается популяризировать национальную символику Z

Фейк: Минпросвещения РФ пытается популяризировать национальную символику Z

23.03.2022 | 10:28
Минпросвещения РФ рассылает письма руководителям СМИ с просьбой популяризировать национальную символику Z и посодействовать в создании позитивного имиджа Фонда «Патриот», сообщает сайт войнасфейками.рф. Существование подобных писем опровергли в Минпросвещения РФ. В ведомстве добавили, что фейковая рассылка дискредитирует национальный проект «Образование» и призвали для проверки фактов использовать только проверенные ресурсы Минпросвещения – официальные сайт и сообщества в соцсетях. Ранее был разоблачен другой фейк, приписанный образовательному ведомству: в интернете, распространялся документ о сокращении и мобилизации части преподавателей и профессоров российских вузов и перевод доплат и финансирования научных лабораторий на нужды ВС РФ.
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