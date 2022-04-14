Фейк: министр обороны России Сергей Шойгу в больнице

Министр обороны России Сергей Шойгу в больнице с обширным инфарктом. Об этом написал в своем телеграм-канале проживающий в Израиле экс-совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин, сообщает сайт. Вчера, 13 апреля, Сергей Шойгу принялв совещании, которое проводил президент России. Специально для любителей конспирологии, которые нашли странности вс предыдущего совещания с Шойгу, мы выбрали видео, на котором видно, как Сергей Кужугетович записывает поручение президента. Это не первый раз, когда украинские и западные СМИ пытаются «уложить» Шойгу на больничную. Мы неоднократно опровергали дезинформацию о его, а также разбирали фейковыйо его медийной активности. Скорее всего новые вбросы - попытка заретушировать военные неудачи ВСУ - так, в Мариуполе вчера сдалось в плен более 1000, а сам город вскоре должен перейти под контроль наших войск.