Фейк: министр обороны России Сергей Шойгу в больнице

Министр обороны России Сергей Шойгу в больнице с обширным инфарктом. Об этом написал в своем телеграм-канале проживающий в Израиле экс-совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
Вчера, 13 апреля, Сергей Шойгу принял участие
в совещании, которое проводил президент России. Специально для любителей конспирологии, которые нашли странности в картинке
с предыдущего совещания с Шойгу, мы выбрали видео, на котором видно, как Сергей Кужугетович записывает поручение президента.
Это не первый раз, когда украинские и западные СМИ пытаются «уложить» Шойгу на больничную койку
. Мы неоднократно опровергали дезинформацию о его инфаркте
и отставке
, а также разбирали фейковый приказ
о его медийной активности.
Скорее всего новые вбросы - попытка заретушировать военные неудачи ВСУ - так, в Мариуполе вчера сдалось в плен более 1000 солдат
, а сам город вскоре должен перейти под контроль наших войск.