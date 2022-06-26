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Фейк: Международная организация гражданской авиации (ICAO) выразила опасения о невозможности России обеспечить безопасность полетов

Фейк: Международная организация гражданской авиации (ICAO) выразила опасения о невозможности России обеспечить безопасность полетов

26.06.2022 | 12:55
Международная организация гражданской авиации (ICAO) выразила опасения о невозможности России обеспечить безопасность полетов, сообщает телеграм-канал войнасфейками.рф. Минтранс опроверг опасения, касающиеся безопасности полетов над территорией России. «Безопасность полетов воздушных судов обеспечена и поддерживается на высоком уровне» - говорится в сообщении. «Российские авиавласти подтверждают соответствие воздушных судов, переведенных в российский реестр, международным и российским требованиям летной годности», - говорится в сообщении. Опасения ICAO базируются на двойной регистрации российских самолетов. Это создает проблему действительности лицензии на радиооборудование и сертификатов летной годности. Нарушение связано с статьей 18 Чикагской конвенции, ратифицированной СССР еще в 1970 году. Согласно этому документу, самолет не может быть зарегистрирован более чем в одном государстве. Если Россия до 14 сентября не решит этот вопрос, то закрытые документы безопасности полетов станут публичными.
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