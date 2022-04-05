Фейк: Литва, Латвия, Эстония и Польша готовятся полностью закрыть границы с Россией и Белоруссией

Литва, Латвия, Эстония и Польша готовятся полностью закрыть границы с Россией и Белоруссией. Такое сообщение стало распространяться в украинских тг-каналах, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
Информация не подкрепляется никакими официальными источниками. Единственная публикация по этой теме находится в телеграм-канале украинского депутата Борислава Березы, который не только успел спровоцировать
несколько скандалов
, но и занимал пост главы информационного отдела «Правого сектора» в 2014 году.
Украинские дипломаты действительно выступили 31 марта с просьбой закрыть сухопутные границы Литвы, Латвии и Эстонии, но дальнейшего развития эта просьба не получила.