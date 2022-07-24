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Фейк: Крупнейший в Европе порт Роттердама прекратил контейнерные перевозки в Россию

Фейк: Крупнейший в Европе порт Роттердама прекратил контейнерные перевозки в Россию

24.07.2022 | 20:29
Крупнейший в Европе порт Роттердама прекратил контейнерные перевозки в Россию и из нее. Новость распространяет советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, сообщает телеграм-канал войнасфейками.рф. Обработка российских судов в порту Роттердама ведется в обычном режиме. Об этом сообщается на официальном сайте порта. Возникновение фейка стало возможным из-за информации о шестом пакете антироссийских санкций, в котором прописан запрет на импорт нефти, газа, угля и продуктов из них из России. Однако, как и в случае с предыдущими пакетами санкций, к этим энергетическим продуктам применяется переходный период, который еще продолжается. Контейнерные перевозки грузов, не попавших под санкции, через порт Роттердама не прекратились. В пресс-релизе порта сообщается, что 13% перевалки в порту Роттердама ориентированы на Россию. Отдельно отмечается, что ни капитаны судов, ни начальники портов не имеет полномочий налагать санкции. Этим занимается непосредственно правительство Нидерландов в сотрудничестве с ЕС.
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