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Фейк: к концу года ВВП в России упадет не менее, чем на 12%

Фейк: к концу года ВВП в России упадет не менее, чем на 12%

11.05.2022 | 18:11
К концу года ВВП в России упадет не менее, чем на 12%. Об этом сообщает Bloomberg, сообщает сайт войнасфейками.рф. В Минфине доводы американского издания опровергли, информацию о падении ВВП на 12% там не подтверждают. Не согласны с мнением Bloomberg и отдельные эксперты. Доктор экономических наук Сергей Глазьев уверен, что рост ВВП России возможен при соблюдении некоторых условий и отказе от рецептов МВФ в экономике. «При грамотной мобилизации ресурсов мы в этом году можем выйти на 5% прирост этого показателя», - сказал он. Ранее мы развенчивали миф о том, что дефолт России неизбежен. На самом деле РФ может исполнять все обязательства, как из текущих доходов, так и из накопленных
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