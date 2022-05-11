К концу года ВВП в России упадет не менее, чем на 12%. Об этом сообщает Bloomberg, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
В Минфине доводы американского издания опровергли
, информацию о падении ВВП на 12% там не подтверждают.
Не согласны с мнением Bloomberg и отдельные эксперты. Доктор экономических наук Сергей Глазьев уверен, что рост ВВП России возможен при соблюдении некоторых условий и отказе от рецептов МВФ в экономике.
«При грамотной мобилизации ресурсов мы в этом году можем выйти на 5% прирост этого показателя», - сказал
он.
Ранее мы развенчивали
миф о том, что дефолт России неизбежен. На самом деле РФ может исполнять все обязательства, как из текущих доходов, так и из накопленных