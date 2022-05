Фейк: из-за взрыва в Драматическом театре Мариуполя погибло около 600 человек

Информационное агентство Associated Press утверждает , что из-за взрыва в Драматическом театре Мариуполя погибло около 600 человек. Ответственность за их смерти лежит на ВС РФ, сообщает сайт войнасфейками.рф . Взрыв в Драматическом театре устроили боевики «Азова». Заранее спланированная провокация началась с того, что боевики собрали в здании театра людей, чтобы якобы «рассказать им о гумкоридорах». Об этом рассказывал один из жителей Мариуполя. Очевидцы также упоминают , что перед взрывом не было звуков артобстрела или самолетов. Характер повреждений внутренних помещений театра говорит о том, что взрыв произошел внутри самого здания. Это на видео подробно объяснил Владислав Теличко , который до 2014 года был заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Украины. По официальным данным, предоставленным горсоветом Мариуполя, в результате взрыва погибло около 300 человек. Позднее мэр Константин Иващенко рассказал , что часть горожан смогла покинуть здание театра. Однако журналисты AP в своих подсчетах погибших опираются на другую систему. На основе данных и показаний очевидцев была создана 3D модель театра. Затем плотность людей была рассчитана исходя из квадратуры здания. Подобная методика подсчета жертв не может быть корректной, т.к. не учитывает все помещения и их заполненность в реальности. Также количество людей в здании не имеет прямой зависимости с кол-вом погибших, т.к. известно, что часть людей была выведена перед провокацией. На это в статье говорится о том, что «часть тел могла быть вывезена русскими, либо стерта в пыль (pulverized into the dust)». Важно понимать, что взрывом невозможно уничтожить тело «в пыль». Возможна только крайняя степень фрагментации тела, которая после детального исследования места происшествия и направления всех обнаруженных фрагментов останков на судебно-генетическую экспертизу дает представление о количестве жертв и возможность их точной идентификации. Использование подобных формулировок оставляет возможность в дальнейшем возвращаться к теме «замолчанных жертв» даже после получения результатов официальных расследований. Официальное число погибших может быть подсчитано только после разбора всех завалов и официального заявления компетентных органов. Озвучивание любых цифр сейчас является провокацией и попыткой манипулировать общественным мнением. В статье также делается упор на то, что выжившие не видели ни одного бойца «Азова» в здании театра. Также в здании театра были обнаружены документы , явно указывающие на то, что в здании находился) один из их штабов. Об этом также упоминал один из выживших. Часть видео в статье предоставлены как раз бойцами батальона «Азов». Ранее распространялся фейк, что под завалами находится не менее 1000 тел. И если в драмтеатре действительно были заперты мирные жители, то их гибель - полностью на совести «Азова».