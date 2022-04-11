Фейк: из-за нехватки бумаги в этом году отменят проведение ЕГЭ

Из-за нехватки бумаги в этом году отменят проведение единого государственного экзамена. Такую информацию распространяют СМИ и телеграм-каналы, сообщает сайт. Проведение Единого госэкзамена в этом году полностью обеспечено бумагой и другими расходными материалами и состоится в срок - с 26 мая по 2 июля, об этомглава Рособрнадзора Анзор Музаев. Фейки о катастрофической нехватке бумаги неоднократно разоблачались. Например, что петербургским школампроверочные работы, а в больницах требуют приходить на приемдля рецептов и распечатки результатов анализов. Ни одно из подобных сообщений не подтвердилось. В Минпромторге: потребности в офисной бумаге полностью закрывают российские предприятия. Временные перебои и рост цен - следствие перестройки логистических цепочек и покупательского ажиотажа.