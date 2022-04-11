home
Главная
>
Новости
>
Фейк: из-за нехватки бумаги в этом году отменят проведение ЕГЭ

Фейк: из-за нехватки бумаги в этом году отменят проведение ЕГЭ

11.04.2022 | 12:44
Из-за нехватки бумаги в этом году отменят проведение единого государственного экзамена. Такую информацию распространяют СМИ и телеграм-каналы, сообщает сайт войнасфейками.рф. Проведение Единого госэкзамена в этом году полностью обеспечено бумагой и другими расходными материалами и состоится в срок - с 26 мая по 2 июля, об этом официально заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Фейки о катастрофической нехватке бумаги неоднократно разоблачались. Например, что петербургским школам рекомендовали перенести проверочные работы, а в больницах требуют приходить на прием со своей бумагой для рецептов и распечатки результатов анализов. Ни одно из подобных сообщений не подтвердилось. В Минпромторге заявили: потребности в офисной бумаге полностью закрывают российские предприятия. Временные перебои и рост цен - следствие перестройки логистических цепочек и покупательского ажиотажа.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных