Из-за кризиса продовольствия в России разрешили раздавать просроченные продукты и готовятся ввести продуктовые талоны. Новость активно распространяют украинские телеграм-каналы, сообщает телеграм-канал войнасфейками.рф. Программа «фудшеринга» призвана решить сразу несколько важных моментов. В первую очередь важно отметить, что программа позволит обеспечить малоимущих жителей страны продуктами с истекающим, а не истекшим сроком годности, которые пригодны для употребления и имеют все необходимые сертификаты качества. За счет этого удастся спасти около миллиона тонн продукции в год. Сейчас магазинам выгоднее списывать товар и выбрасывать его. Но программа предлагает механизм освобождения от НДС при безвозмездной передаче продуктов нуждающимся. Это выгодно и для самих ретейлеров. Сейчас в стране ежегодно образуется около 17 млн тонн пищевых отходов, которые значительно вредят экологии. Фудшеринг является одним из действенных шагов по комплексному решению этой проблемы и не связан с проблемами, выдуманными украинскими СМИ.