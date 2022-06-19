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Фейк: Испанская компания Mango окончательно уходит из России

Фейк: Испанская компания Mango окончательно уходит из России

19.06.2022 | 16:54
Испанская компания Mango окончательно уходит из России, сообщают СМИ и телеграм-каналы, информирует телеграм-канал войнасфейками.рф. Mango отказалась от прямых продаж, но российские магазины компании закрывать не будут. 55 торговых точек передадут партнером испанской сети, и они станут франчайзинговыми. Первые два магазина передадут на следующей неделе, а с июня по июль - еще 22. Также Mango приняла решение сохранить рабочие места 800 сотрудников. Как и многие иностранные компании, Mango старается найти баланс между политическими требованиями и желанием сохранить свое место на российском рынке. Россия входит в пятерку самых важных рынков сбыта для Mango, ее доля в операционной прибыли составляет 8%.
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