Фейк: Иностранный бизнес ушел навсегда

В сети распространяется информация, что якобы иностранный бизнес полностью и безвозвратно ушел из России. В стране останутся только местные производители, сообщает сайт войнасфейками.рф. Ряд компаний, которые сначала объявили об остановке работы в России, постепенно передумывают. Завод Coca-Cola в Нижнем Новгороде продолжит работать в обычном режиме: компания лишь приостанавливает инвестиции, но производства не закроет. В Сибири продолжат работу 25 ресторанов McDonald’s под руководством компании-франчайзи. Испанская Inditex, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды, сообщила, что хочет вернуться на российский рынок, а значит, Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home и Uterque ушли лишь на время. То же самое касается автопроизводителей: компании все еще не распускают штат и оставляют сотрудников на 2/3 зарплаты. Эксперты подчеркивают: речь идет пока только о приостановке продаж или производства, а не об уходе с рынка.