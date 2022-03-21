Фейк: информационной войны нет

В сети распространяется информация, что якобы никакой масштабной и организованной информационной войны против России не ведется, сообщает сайт войнасфейками.рф. Телеграм-канал «Мракоборец» обнаружил сообщество, которое занимается информационным терроризмом против России. Компания disBalancer, которая ранее специализировалась на тестировании устойчивости IT-инфраструктуры координирует DDoS-атаки на сайты госструктур, банков и СМИ России. Сообщество создало инструкцию, позволяющая каждому, кто ее прочитал предоставить доступ к своему компьютеру для DDoS-атаки. При этом пользователи не знают какой сайт или набор сайтов подвергается атаке в данный момент. Второе направление работы «дисбалансера» - массовые жалобы на российские телеграм-каналы, включая «Войну с фейками» и аккаунты в инстаграме. Обман с рассылкой фотографий убитых солдат русским женщинам - тоже их рук дело. Они запускают рекламные кампании в соцсетях, чтобы вынудить матерей и жен солдат «слить» их персональные данные украинским сайтам. Наконец, среди участников преступной группы есть и настоящие телефонные террористы, которые отправляют письмо о якобы заложенной бомбе и отвлекают спецслужбы на проведение проверок. Участники «дисбалансера» сами признаются в телефонном или почтовом «лжеминировании» российских гражданских объектов, например, аэропортов и вокзалов в Москве.