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Фейк: Химоружие на Украине - российская пропаганда

Фейк: Химоружие на Украине - российская пропаганда

15.03.2022 | 12:33
Фейк: Ксения Собчак в своем видеообращении дала понять, что обвинение Украины и США в изготовлении оружии массового поражения – всего лишь российская пропаганда. В качестве примера она приводит «войну США в Иране». Якобы тогда официальные лица, включая представителя МИД Марию Захарову, насмехались над тем, что химическое оружие было только поводом для конфликта – страну разбомбили, а оружие не нашли. Правда: Нарочно такое не придумаешь. Начнем с того, что Иран и Ирак – это все-таки разные страны. В Иране есть ядерная программа, в Ираке, на который напали США по обвинению в наличии оружия массового поражения, его и правда не нашли. Что касается ситуации на Украине, биолаборатории там действительно существуют и действительно спонсируются Пентагоном. Это подтвердила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Результаты их деятельности спешно уничтожались после начала спецоперации. Но сохранившихся доказательств достаточно для того, чтобы говорить о разработках биооружия.
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