Фейк: хакеры взломали платежную систему Qiwi

Хакеры взломали платежную систему Qiwi и зашифровали данные российских пользователей. Информация об этом появилась в украинских телеграм-каналах, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
Пресс-служба компании Qiwi опровергла
эту информацию. Все сервисы продолжают работать в штатном режиме, а данные пользователей находятся в безопасности. В обращении хакеров, которое используется для иллюстрации к этой новости, говорится о том, что ежедневно будет публиковаться 1 млн данных пользователей системы Qiwi.
Подобные случаи «взломов» мы уже разбирали
не нашем канале. Чаще всего для громкого заявления используют данные, находящиеся в свободном доступе или архивные данные, которые не имеют никакой практической ценности. Большинство громких «взломов» происходят именно по такой схеме.