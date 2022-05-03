home
Главная
>
Новости
>
Фейк: хакеры взломали платежную систему Qiwi

Фейк: хакеры взломали платежную систему Qiwi

03.05.2022 | 14:40
Хакеры взломали платежную систему Qiwi и зашифровали данные российских пользователей. Информация об этом появилась в украинских телеграм-каналах, сообщает сайт войнасфейками.рф. Пресс-служба компании Qiwi опровергла эту информацию. Все сервисы продолжают работать в штатном режиме, а данные пользователей находятся в безопасности. В обращении хакеров, которое используется для иллюстрации к этой новости, говорится о том, что ежедневно будет публиковаться 1 млн данных пользователей системы Qiwi. Подобные случаи «взломов» мы уже разбирали не нашем канале. Чаще всего для громкого заявления используют данные, находящиеся в свободном доступе или архивные данные, которые не имеют никакой практической ценности. Большинство громких «взломов» происходят именно по такой схеме.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных