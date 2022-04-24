Фейк: гуманитарный коридор из «Азовстали» все еще не открыт

Гуманитарный коридор из «Азовстали» все еще не открыт. Дети и женщины продолжают прятаться в подвалах
, заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
Зеленый коридор работает, но националисты сорвали эвакуацию
из Мариуполя, открыв минометный огонь по месту сбора людей. Благодаря российским военным и бойцам народной милиции ДНР всех удалось вывести из зоны обстрела.
Напомним, российская сторона регулярно открывает
гуманитарные коридоры с «Азовстали», начиная с 19 апреля. Боевики «Азова» используют
гражданских в качестве живого щита, уверяя их, что РФ якобы отказывает в эвакуации с территории завода.