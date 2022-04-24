Фейк: гуманитарный коридор из «Азовстали» все еще не открыт

Гуманитарный коридор из «Азовстали» все еще не открыт., заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, сообщает сайт. Зеленый коридор работает, но националистыиз Мариуполя, открыв минометный огонь по месту сбора людей. Благодаря российским военным и бойцам народной милиции ДНР всех удалось вывести из зоны обстрела. Напомним, российская сторона регулярногуманитарные коридоры с «Азовстали», начиная с 19 апреля. Боевики «Азова»гражданских в качестве живого щита, уверяя их, что РФ якобы отказывает в эвакуации с территории завода.