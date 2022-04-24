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Фейк: гуманитарный коридор из «Азовстали» все еще не открыт

Фейк: гуманитарный коридор из «Азовстали» все еще не открыт

24.04.2022 | 13:13
Гуманитарный коридор из «Азовстали» все еще не открыт. Дети и женщины продолжают прятаться в подвалах, заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, сообщает сайт войнасфейками.рф. Зеленый коридор работает, но националисты сорвали эвакуацию из Мариуполя, открыв минометный огонь по месту сбора людей. Благодаря российским военным и бойцам народной милиции ДНР всех удалось вывести из зоны обстрела. Напомним, российская сторона регулярно открывает гуманитарные коридоры с «Азовстали», начиная с 19 апреля. Боевики «Азова» используют гражданских в качестве живого щита, уверяя их, что РФ якобы отказывает в эвакуации с территории завода.
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