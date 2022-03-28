Фейк: граждане призывного возраста массово покидают Крым из-за объявленной мобилизации

Граждане призывного возраста массово покидают Крым из-за объявленной мобилизации. На выездах из региона скопились многокилометровые пробки. Такие сообщения распространяют телеграм-каналы, сообщает сайт войнасфейками.рф. На видео, которое преподносится как доказательство массового бегства, в действительности - обычная пробка на трассе из Симферополя в сторону Алушты. Даже не в сторону России. Причем образовалась она еще накануне по причине того, что на данном участке ведутся дорожные работы. Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», движение по-прежнему затруднено. Ранее уже опровергались фейки о том, что Россия отправляет на участие в спецоперации резервистов и призывников.