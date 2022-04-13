Фейк: госпиталю имени Н. Н. Бурденко срочно требуется донорская кровь

Главному военному клиническому госпиталю имени Н. Н. Бурденко срочно требуется донорская кровь для раненых на Украине. Призывы к срочной сдаче крови стали появляться в социальных сетях, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко располагает достаточным запасом донорской крови. Официальные представители медицинского учреждения не делали
заявлений о необходимости проведения срочной акции по сдаче крови для военных.
Дополнительным опровержением фейка послужил звонок нашей подписчицы непосредственно в центр крови Бурденко. Там ей подтвердили, что запасов крови и ее компонентов хватает.
Это уже не первая попытка подорвать моральный дух россиян фейковыми призывами в соцсетях. Ранее мы разбирали фейк об истощении
запасов крови и о введении режима строгой экономии
в медицинских учреждения.
Стоит дополнительно напомнить, что в России существует «Служба крови
», которая объединяет медицинские учреждения по всей стране и позволяет оперативно восполнять запасы донорской крови.