Фейк: госпиталю имени Н. Н. Бурденко срочно требуется донорская кровь

Главному военному клиническому госпиталю имени Н. Н. Бурденко срочно требуется донорская кровь для раненых на Украине. Призывы к срочной сдаче крови стали появляться в социальных сетях, сообщает сайт. Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко располагает достаточным запасом донорской крови. Официальные представители медицинского учреждениязаявлений о необходимости проведения срочной акции по сдаче крови для военных. Дополнительным опровержением фейка послужил звонок нашей подписчицы непосредственно в центр крови Бурденко. Там ей подтвердили, что запасов крови и ее компонентов хватает. Это уже не первая попытка подорвать моральный дух россиян фейковыми призывами в соцсетях. Ранее мы разбирали фейк обзапасов крови и о введениив медицинских учреждения. Стоит дополнительно напомнить, что в России существует «», которая объединяет медицинские учреждения по всей стране и позволяет оперативно восполнять запасы донорской крови.