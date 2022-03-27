home
Главная
>
Новости
>
Фейк: Госдума одобрила законопроект о запрете выезда из страны российским финансистам

Фейк: Госдума одобрила законопроект о запрете выезда из страны российским финансистам

27.03.2022 | 10:44
Российским банкирам запретят выезд из страны на фоне текущей ситуации. Соответствующий законопроект одобрили в Госдуме. Об этом сообщают СМИ и ряд телеграм-каналов, уверяя, что следующим шагом станет «железный занавес», сообщает сайт войнасфейками.рф. Это намеренное манипулирование фактами со стороны оппозиционных журналистов. Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента еще в 2020 году, к нынешнем внешнеэкономическим и политическим реалиям он не имеет никакого отношения. Он касается руководителей только тех финансовых организаций, которые находятся в состоянии банкротства, чтобы не допустить «бегства» таких топ-менеджеров из России, пишет «Коммерсантъ» Согласно законопроекту, после отзыва у банка, страховой компании или НПФ лицензии регулятор может обратиться в суд с заявлением об установлении временного (до 180 дней) ограничения права на выезд из РФ для руководителя организации. Госдума может рассмотреть законопроект 5 апреля, не исключено, что документ доработают.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных