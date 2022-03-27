Российским банкирам запретят выезд из страны на фоне текущей ситуации. Соответствующий законопроект одобрили в Госдуме. Об этом сообщают СМИ и ряд телеграм-каналов, уверяя, что следующим шагом станет «железный занавес», сообщает сайт войнасфейками.рф. Это намеренное манипулирование фактами со стороны оппозиционных журналистов. Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента еще в 2020 году, к нынешнем внешнеэкономическим и политическим реалиям он не имеет никакого отношения. Он касается руководителей только тех финансовых организаций, которые находятся в состоянии банкротства, чтобы не допустить «бегства» таких топ-менеджеров из России, пишет «Коммерсантъ» Согласно законопроекту, после отзыва у банка, страховой компании или НПФ лицензии регулятор может обратиться в суд с заявлением об установлении временного (до 180 дней) ограничения права на выезд из РФ для руководителя организации. Госдума может рассмотреть законопроект 5 апреля, не исключено, что документ доработают.