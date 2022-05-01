Фейк: генпрокурор Украины Ирина Венедиктова опубликовала данные россиян, причастных к событиям в Буче

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова опубликовала
имена и фото десятков военнослужащих РФ, причастных к пыткам и убийствам мирных жителей в Буче. Информацию растиражировали журналист Дмитрий Гордон и «Медуза», сообщает сайт войнасфейками.рф
.
Генпрокурор и известный телеведущий без уточнения и перепроверки распространяют явный фейк. Простейший фактчекинг показывает, что люди из списка не могли воевать на Украине, так как уже несколько лет не являются военнослужащими.
Например, Дмитрий Сергиенко действительно служил в 64-й мотострелковой бригаде, упомянутой генпрокурором, но покинул её аж три года назад. Последнее время она работает в гражданской отрасли. Сергей Пескарев сообщил, что из вооруженных сил уволился в 2019 году, а опубликованная фотография сделана в 2016-м. Михаил Кашин уволился со службы пять лет назад, что подтвердила его жена Ксения, сообщает
Readovka.
Все участники списка действительно присутствуют в базе данных 64 отдельной мотострелковой бригады, которую выложил ГУР Украины. Судя по всему, украинская сторона добыла устаревшие списки
части. Указанных в них людей нашли в соцсетях и на основе этих данных выпустили обвинение. Еще одна нестыковка: человек на первом фото
(Владислав Чуриков из Хабаровска) был в 64-й мотострелковой бригаде, но отсутствует в списке из 10 обвиняемых.
Все это доказывает, что официальные лица, в том числе и генпрокурор, и известный журналист тиражируют фейки с ничем не подтвержденной информацией.