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Фейк: генпрокурор Украины Ирина Венедиктова опубликовала данные россиян, причастных к событиям в Буче

Фейк: генпрокурор Украины Ирина Венедиктова опубликовала данные россиян, причастных к событиям в Буче

01.05.2022 | 15:41
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова опубликовала имена и фото десятков военнослужащих РФ, причастных к пыткам и убийствам мирных жителей в Буче. Информацию растиражировали журналист Дмитрий Гордон и «Медуза», сообщает сайт войнасфейками.рф. Генпрокурор и известный телеведущий без уточнения и перепроверки распространяют явный фейк. Простейший фактчекинг показывает, что люди из списка не могли воевать на Украине, так как уже несколько лет не являются военнослужащими. Например, Дмитрий Сергиенко действительно служил в 64-й мотострелковой бригаде, упомянутой генпрокурором, но покинул её аж три года назад. Последнее время она работает в гражданской отрасли. Сергей Пескарев сообщил, что из вооруженных сил уволился в 2019 году, а опубликованная фотография сделана в 2016-м. Михаил Кашин уволился со службы пять лет назад, что подтвердила его жена Ксения, сообщает Readovka. Все участники списка действительно присутствуют в базе данных 64 отдельной мотострелковой бригады, которую выложил ГУР Украины. Судя по всему, украинская сторона добыла устаревшие списки части. Указанных в них людей нашли в соцсетях и на основе этих данных выпустили обвинение. Еще одна нестыковка: человек на первом фото (Владислав Чуриков из Хабаровска) был в 64-й мотострелковой бригаде, но отсутствует в списке из 10 обвиняемых. Все это доказывает, что официальные лица, в том числе и генпрокурор, и известный журналист тиражируют фейки с ничем не подтвержденной информацией.
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