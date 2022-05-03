Фейк: генпрокуратура Украины нашла первого подозреваемого в резне в городе Буча

Генпрокуратура Украины нашла первого подозреваемого в резне в городе Буча, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
Сергей Колоцей, которого обвиняют в убийстве минимум четверых мирных жителей, не служит в Нацгвардии. Ему 35 лет, он родился и вырос в городе Мозырь, Белоруссия. Гражданин иностранного государства может заключить
контракт на службу в российской армии, но только в возрасте от 18 до 30 лет.
Журналистам телеграм-канала «Можем объяснить» удалось связаться
с Сергеем.
«Я не служу в Нацгвардии. Вы что, с ума сошли?» - отреагировал он на обвинения украинской стороны.
«Пусть свои ошибки сами и устраняют. Это они в ответе за клевету на других граждан» - подытожил Сергей.
Также он подтвердил, что не является гражданином России и имеет только белорусский паспорт.
Прокуратура Украины утверждает, что убийство мирных жителей произошло 18 марта. При этом известно, что обнаружены трупы были в первых числах апреля. Снимки, которые призваны доказать вину российских военных, были сделаны в тоже время. Однако все судмедэксперты сходятся во мнении, что трупы, пролежавшие около 2 недель на улице, не могут выглядеть так, как на фото. Подробнее об этом можно прочесть в отдельном материале
.
Сервис «Глаз Бога»
, с помощью которого удалось найти страницы Сергея в социальных сетях, показывает, что молодой человек в последний раз был онлайн сегодня. Это явно указывает на то, что в спецоперации на территории Украины он не участвует. Иначе с ним не смогли бы связаться журналисты. Напомним, что военнослужащим строго запрещено пользоваться интернетом. Это может выдать местоположение бойцов и привести к целенаправленному удару со стороны противника.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова ранее заявляла о том, что к «резне в Буче» причастны десять российских военных. Как оказалось
, семь человек из этого списка уже давно не служат в рядах российской армии. Другие «подозреваемые» оказались охранником
и свадебным фотографом
.
Вероятно, украинская сторона еще неоднократно будет возвращаться к теме обвинений непричастных граждан России к событиям в Буче. При этом кроме самого заявления не предоставляется никаких дополнительных тезисов или доказательств.