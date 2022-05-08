home
Главная
>
Новости
>
Фейк: генконсул РФ в Эдинбурге осудил СВО

Фейк: генконсул РФ в Эдинбурге осудил СВО

08.05.2022 | 09:11
Генеральный консул России в Эдинбурге осудил спецоперацию на Украине. Об этом он написал в официальном аккаунте консульства, сообщает сайт войнасфейками.рф. Официальный инстаграм аккаунт был взломан. Это подтвердили представители Генконсульства России в Эдинбурге. При этом предыдущая публикация была в сентябре 2019 года и касалась интернет-викторины «Крым в истории Русского мира». После этого аккаунт не наполнялся. Фейковая публикация от имени А.И. Яковлева, который действительно является послом России в Эдинбурге, просуществовала около 40 мин. Публикация набрала около 70 комментариев (против 3-5 комментариев под другими постами), среди которых многие пользователи выразили сомнение в том, что она настоящая. Сейчас аккаунт закрыт, но скриншоты провокации успели разлететься по украинским телеграм-каналам. Сообщать о том, что аккаунт был на самом деле взломан они, по сложившейся традиции, не будут. Подобное мы уже неоднократно видели на примере «подрыва БТР на мине» или новости о «ранении генерала Герасимова».
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных