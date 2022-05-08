Фейк: генконсул РФ в Эдинбурге осудил СВО

Генеральный консул России в Эдинбурге осудил спецоперацию на Украине. Об этом он написал в официальном аккаунте консульства, сообщает сайт войнасфейками.рф
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Официальный инстаграм аккаунт был взломан. Это подтвердили
представители Генконсульства России в Эдинбурге. При этом предыдущая публикация была в сентябре 2019 года и касалась интернет-викторины «Крым в истории Русского мира». После этого аккаунт не наполнялся. Фейковая публикация от имени А.И. Яковлева, который действительно является
послом России в Эдинбурге, просуществовала около 40 мин. Публикация набрала около 70 комментариев (против 3-5 комментариев под другими постами), среди которых многие пользователи выразили сомнение в том, что она настоящая.
Сейчас аккаунт закрыт, но скриншоты провокации успели разлететься по украинским телеграм-каналам. Сообщать о том, что аккаунт был на самом деле взломан они, по сложившейся традиции, не будут. Подобное мы уже неоднократно видели на примере «подрыва БТР на мине»
или новости о «ранении генерала Герасимова»
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