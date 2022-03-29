Фейк: генералы отправят призывников на территорию Украины

С первого апреля начнется очередной призыв в армию, и генералы отправят призывников на территорию Украины. Такие звонки поступают жителям России, сообщает сайт войнасфеками.рф. Такие звонки - очередной пример информационной войны против России, с целью дестабилизации обстановки внутри страны. Первого апреля действительно начнется призыв в армию, только он ничем не будет отличаться от всех предыдущих. Также, в записанном сообщении говорится о 14 тысячах погибших российских солдатах. К сожалению, во время спецоперации России на Украине погибли солдаты, по оценке Минобороны РФ - 1351 человек.