Фейк: финская компания Nokian Tyres уйдет с российского рынка

Финская компания Nokian Tyres, производящая шины для легковых автомобилей, перенесет ключевые производственные линии из РФ в Финляндию и США и уйдет с российского рынка, сообщает сайт войнасфейками.рф. Nokian Tyres прекратит инвестиции в свои мощности в России, но завод по производству шин в Ленинградской области не закроется и будет работать в прежнем режиме. Сейчас на нем работают 14 производственных линий мощностью 17 млн шин в год. «Продолжая работу завода по производству шин для легковых автомобилей в России, мы хотим, чтобы Nokian Tyres управляла и контролировала его и в будущем», – сообщила пресс-служба компании.