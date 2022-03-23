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Фейк: финская компания Nokian Tyres уйдет с российского рынка

Фейк: финская компания Nokian Tyres уйдет с российского рынка

23.03.2022 | 17:32
Финская компания Nokian Tyres, производящая шины для легковых автомобилей, перенесет ключевые производственные линии из РФ в Финляндию и США и уйдет с российского рынка, сообщает сайт войнасфейками.рф. Nokian Tyres прекратит инвестиции в свои мощности в России, но завод по производству шин в Ленинградской области не закроется и будет работать в прежнем режиме. Сейчас на нем работают 14 производственных линий мощностью 17 млн шин в год. «Продолжая работу завода по производству шин для легковых автомобилей в России, мы хотим, чтобы Nokian Tyres управляла и контролировала его и в будущем», – сообщила пресс-служба компании.
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