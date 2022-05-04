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Фейк Финляндия перебрасывает технику к российской границе

Фейк Финляндия перебрасывает технику к российской границе

04.05.2022 | 19:11
Финляндия на фоне готовящегося вступления в НАТО перебрасывает технику к российской границе. Видео опубликовал ряд телеграм-каналов, сообщает телеграм-канал войнасфейками.рф. Если внимательно посмотреть направление движения железнодорожных платформ, то становится понятно, что технику везут к западу от Тампере в сторону башни Нясиннеула - это не приграничное (восточное) направление. Недалеко от Ботнического залива проходят крупные международные механизированные учения сухопутных войск Arrow 22 - на противоположной от России стороне Финляндии, ближе к границе со Швецией. Пресс релиз также можно найти на сайте Минобороны Финляндии. Отметим, что в финском парламенте до сих пор ведутся дискуссии, вступать ли стране в НАТО, окончательное решение пока не принято. Поэтому говорить о столь поспешной переброске техники преждевременно. Ранее мы разбирали фейк о том, что Россия якобы стягивает технику к границе с Финляндией. Эта информация не нашла подтверждения.
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