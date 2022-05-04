Фейк Финляндия перебрасывает технику к российской границе

Финляндия на фоне готовящегося вступления в НАТО перебрасывает технику к российской границе. Видео опубликовал ряд телеграм-каналов, сообщает телеграм-канал войнасфейками.рф
.
Если внимательно посмотреть направление движения железнодорожных платформ, то становится понятно, что технику везут к западу от Тампере в сторону башни Нясиннеула - это не приграничное (восточное) направление. Недалеко от Ботнического залива проходят крупные международные механизированные учения
сухопутных войск Arrow 22 - на противоположной от России стороне Финляндии, ближе к границе со Швецией. Пресс релиз также можно найти на сайте
Минобороны Финляндии.
Отметим, что в финском парламенте до сих пор ведутся
дискуссии, вступать ли стране в НАТО, окончательное решение пока не принято. Поэтому говорить о столь поспешной переброске техники преждевременно.
Ранее мы разбирали фейк о том, что Россия якобы стягивает
технику к границе с Финляндией. Эта информация не нашла подтверждения.