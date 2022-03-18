Фейк: финансовая система в России может столкнуться с серьезными последствиями

Из-за введения экономических санкций со стороны Запада, Россия пострадает. Цены неизбежно вырастут, снизится деловая активность, замедлится экономический рост. Все это грозит дефолтом, а в ближайшей перспективе - стагфляцией (прекращением развития экономики при скачке цен). Такие сообщения появляются в СМИ с ссылкой на отдельных экспертов, сообщает сайт войнасфейками.рф. Как на самом деле Россия уже избежала дефолта, выплаты по еврооблигациям РФ в размере 117,2 миллиона долларов были успешно проведены. Доллар США постепенно ослабляет позиции на российском валютном рынке. По итогам торгов 17 марта его биржевой курс опустился до двухнедельного минимума — это 103 руб/долл. Эксперты отмечают, что поддержку российской валюте оказывают надежды инвесторов на урегулирование ситуации между Россией и Украиной, кроме того, у Минфина РФ есть все возможности платить по внешним долгам.