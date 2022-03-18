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Фейк: Евросоюз готов к длительным санкциям против России

Фейк: Евросоюз готов к длительным санкциям против России

18.03.2022 | 15:02
В ЕС готовы к санкциям против России, даже несмотря на то, что сложившаяся ситуация замедлит экономический рост. Например, министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что правительство его страны предусмотрело все расходы. Такой же позиции придерживаются и другие европейские политики, сообщает сайт войнасфейками.рф. Как на самом деле Сохранение антироссийских санкций в долгосрочной перспективе явно невыгодно западным странам. Последствия «санкционной дубинки» уже начали ощущаться: например, в США стоимость бензина бьет десятилетние максимумы. Дошло до того, что автовладельцам приходится воровать топливо. Кроме того, на мировом рынке наблюдается дефицит удобрений. Из-за высоких цен на газ в Европе производство удобрений сокращается, остановлено 20% мощностей. В то время как поставка российских удобрений за рубеж приостановлена по решению российского правительства. Страны Евросоюза могут потерять по меньшей мере 500 млрд евро. Такое мнение озвучил глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.
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