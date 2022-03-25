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Фейк: европейские страны не будут платить за поставки российского газа рублями

Фейк: европейские страны не будут платить за поставки российского газа рублями

25.03.2022 | 14:29
Европейские страны не будут платить за поставки российского газа рублями, заявил премьер-министр Словении Янез Янша. «Я не думаю, что кто-нибудь в Европе действительно знает, как выглядят рубли», - предположил он, сообщает сайт войнасфейками.рф. На самом деле несколько европейских стран уже согласились на новые условия оплаты. В Болгарии заявили, что у них есть финансовый контрагент, который сможет выполнить операцию в рублях, так что апрельским поставкам ничего не угрожает. Молдавия уже в марте частично платила рублями. «По действующим условиям договора у нас есть три варианта оплаты потребленного природного газа: евро, доллар и российский рубль. С 1 мая у нас будет только два варианта: российские рубли и евро. Такой пункт есть в договоре», - отметил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан. В Армении же считают, что фиксирование цены на газ в рублях было бы большим успехом.
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