Европейские страны готовы передать Украине новейшее вооружение и бронетехнику. Об этом неоднократно сообщали СМИ и телеграм-каналы, сообщает сайт. Информация о «новейшей» технике несколько преувеличена. Скорее, европейские партнеры готовы предоставить ВСУ списанную технику и оружие, которое подлежит утилизации. Например,Browning M2, разработанные еще в 1932 году. Также была информация, что концерн Rheinmetallпередать несколько БМП Marder образца 1966 - эта техника сегодня просто морально устарела. Любопытно, что даже с этим анахронизмом в ФРГ расставаться не спешат. Заместитель генерального инспектора бундесвера Маркус Лаубентальвозможность поставки тяжелого вооружения Киеву, заявив, что Marder необходимы «для выполнения задач в составе НАТО».