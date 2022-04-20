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Фейк: европейские страны готовы передать Украине новейшее вооружение и бронетехнику

Фейк: европейские страны готовы передать Украине новейшее вооружение и бронетехнику

20.04.2022 | 16:11
Европейские страны готовы передать Украине новейшее вооружение и бронетехнику. Об этом неоднократно сообщали СМИ и телеграм-каналы, сообщает сайт войнасфейками.рф. Информация о «новейшей» технике несколько преувеличена. Скорее, европейские партнеры готовы предоставить ВСУ списанную технику и оружие, которое подлежит утилизации. Например, пулеметы Browning M2, разработанные еще в 1932 году. Также была информация, что концерн Rheinmetall собирается передать несколько БМП Marder образца 1966 - эта техника сегодня просто морально устарела. Любопытно, что даже с этим анахронизмом в ФРГ расставаться не спешат. Заместитель генерального инспектора бундесвера Маркус Лаубенталь отверг возможность поставки тяжелого вооружения Киеву, заявив, что Marder необходимы «для выполнения задач в составе НАТО».
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