Европа в ближайшее время сможет отказаться от российского газа, заменив его на поставки из Африки и Норвегии и альтернативные источники энергии, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
Европейские политики и представители бизнеса однозначно утверждают: обойтись без поставок российского газа ЕС не сможет, даже с учетом альтернативных источников топлива и экономии энергоресурсов. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что российский газ невозможно заменить
, поэтому Евросоюз пока не обсуждает санкции в этом направлении.
Того же мнения придерживается глава концерна Shell Бен ван Берден. Он отметил, что Европе недостаточно нарастить объемы закупок от альтернативных поставщиков - они не смогут компенсировать
объемы топлива, которое Россия поставляет ЕС.
По подсчетам главы европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфреда Каммера, Европа сможет обойтись без российского газа только полгода. Если поставки прекратятся, то уже к зиме это приведет к существенным негативным последствиям
в европейской экономике.