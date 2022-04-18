Фейк: Дмитрий Медведев не исключает дефолта в России

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев не исключает дефолта в России - такое утверждение разносят телеграм-каналы, сообщает сайт. На самом деле это - абсолютное искажение фактов. Украинские источники просто выдернули одну фразу из постаи вывернули ее наизнанку. Он написал: «Дефолт России может обернуться дефолтом Европы. И моральным, и, вполне вероятно, материальным. Финансовая система ЕС не вполне устойчива, доверие людей падает. И так сильно не трясло даже в приснопамятном 2008-м, а тогда было очень трудно». Этим он ответил на многочисленные утверждения западных и украинских лидеров о том, что Россия не сможет выполнить своих обязательств. Мы ужеподобные. Смысл изначальной фразы понятен: если Россия не сможет выполнить свои обязательства, это повлечет за собой дефолт Европы. Но никак не то, что он ожидает такой сценарий для России. Сам Медведев ранее уже, что дефолта в России не будет.