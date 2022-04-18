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Фейк: Дмитрий Медведев не исключает дефолта в России

Фейк: Дмитрий Медведев не исключает дефолта в России

18.04.2022 | 12:27
Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев не исключает дефолта в России - такое утверждение разносят телеграм-каналы, сообщает сайт войнасфейками.рф. На самом деле это - абсолютное искажение фактов. Украинские источники просто выдернули одну фразу из поста Медведева и вывернули ее наизнанку. Он написал: «Дефолт России может обернуться дефолтом Европы. И моральным, и, вполне вероятно, материальным. Финансовая система ЕС не вполне устойчива, доверие людей падает. И так сильно не трясло даже в приснопамятном 2008-м, а тогда было очень трудно». Этим он ответил на многочисленные утверждения западных и украинских лидеров о том, что Россия не сможет выполнить своих обязательств. Мы уже разоблачали подобные фейки. Смысл изначальной фразы понятен: если Россия не сможет выполнить свои обязательства, это повлечет за собой дефолт Европы. Но никак не то, что он ожидает такой сценарий для России. Сам Медведев ранее уже говорил, что дефолта в России не будет.
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