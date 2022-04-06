Дефолт России неизбежен. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки после того, как США запретили России использовать замороженные долларовые резервы для выплат по внешнему долгу, сообщает сайт войнасфейками.рф .

Сейчас Россия может исполнять все обязательства, как из текущих доходов, так и из накопленных резервов. Мы ужео том, что у нас действительно заморозили 300 млрд долларов золотовалютного резерва, однако всего их 640 млрд - то есть, деньги на выплату долгов есть. Кроме того, международные эксперты отмечают, что Россия в этом году получит рекордныеот экспорта нефти и газа - их также можно будет расходовать на погашения обязательств. США пытается загнать Россию в технический дефолт и гипотетически он возможен. Но на жителях страны это никак не, если не считать кратковременной паники на фондовых рынках и возможного на ее фоне скачка курса доллара, к которому все уже привыкли. Центробанк России и Правительство специально ввели ряд, которые должны помочь населению.