Дефолт России неизбежен. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки после того, как США запретили России использовать замороженные долларовые резервы для выплат по внешнему долгу, сообщает сайт войнасфейками.рф.
Сейчас Россия может исполнять все обязательства, как из текущих доходов, так и из накопленных резервов. Мы уже писали
о том, что у нас действительно заморозили 300 млрд долларов золотовалютного резерва, однако всего их 640 млрд - то есть, деньги на выплату долгов есть.
Кроме того, международные эксперты отмечают, что Россия в этом году получит рекордные доходы
от экспорта нефти и газа - их также можно будет расходовать на погашения обязательств.
США пытается загнать Россию в технический дефолт и гипотетически он возможен.
Но на жителях страны это никак не отразится
, если не считать кратковременной паники на фондовых рынках и возможного на ее фоне скачка курса доллара, к которому все уже привыкли.
Центробанк России и Правительство специально ввели ряд мер
, которые должны помочь населению.