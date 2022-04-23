Фейк: четыре ведущих мировых агропромышленных холдинга полностью уйдут с российского рынка

Четыре ведущих мировых агропромышленных холдинга, Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill и Louis Dreyfus полностью уйдут с российского рынка, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
Агрохолдинги отказываются закрывать свои предприятия, не смотря на давление, и ожидать их ухода с российского рынка, тем более, в ближайшей перспективе, не стоит. Об этом пишут
зарубежные СМИ.
В начале марта международные компании объявили
о приостановке и сокращении своего бизнеса в России в соответствии с требованиями санкций ЕС, после этого поползли слухи об их полном уходе.
Мы неоднократно писали о том, что многие международные компании находят возможность
остаться на российском рынке. А те, кто уже приостановили свой бизнес (как, например, IKEA), ждут первой возможности для возобновления работы
.