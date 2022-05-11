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Фейк: Четыре российских губернатора ушли со своих постов из-за экономических санкций

Фейк: Четыре российских губернатора ушли со своих постов из-за экономических санкций

11.05.2022 | 12:54
Четыре российских губернатора ушли со своих постов из-за экономических санкций и связанных с ними трудностей, пишет The Guardian, сообщает телеграм-канал войнасфейками.рф. Санкции не имеют отношения к досрочному прекращению полномочий губернаторов, это обычный электоральный процесс. 10 мая объявили об окончании своих полномочий главы Томской, Кировской, Саратовской и Рязанской областей, а также республики Марий Эл. В РФ это давно сложившаяся практика: губернатор, который не планирует участвовать в новых выборах, уходит с поста заранее, чтобы у временно исполняющего обязанности была возможность лучше узнать регион. «Ситуации, когда сразу несколько глав регионов уходят в отставку или сообщают о нежелании участвовать в очередных губернаторских выборах, случались и в прошлом. Это становится своеобразным политическим ритуалом, который соответствует управленческой логике федерального центра», - отмечает политолог Павел Фельдман. Здесь и здесь можно посмотреть примеры досрочного прекращения полномочий губернаторов в предыдущие годы.
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