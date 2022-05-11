Фейк: Четыре российских губернатора ушли со своих постов из-за экономических санкций

Четыре российских губернатора ушли со своих постов из-за экономических санкций и связанных с ними трудностей, пишет The Guardian, сообщает телеграм-канал войнасфейками.рф
.
Санкции не имеют отношения к досрочному прекращению полномочий губернаторов, это обычный электоральный процесс. 10 мая объявили
об окончании своих полномочий главы Томской, Кировской, Саратовской и Рязанской областей, а также республики Марий Эл. В РФ это давно сложившаяся практика: губернатор, который не планирует участвовать в новых выборах, уходит с поста заранее, чтобы у временно исполняющего обязанности была возможность лучше узнать регион.
«Ситуации, когда сразу несколько глав регионов уходят в отставку или сообщают о нежелании участвовать в очередных губернаторских выборах, случались и в прошлом. Это становится своеобразным политическим ритуалом, который соответствует управленческой логике федерального центра», - отмечает
политолог Павел Фельдман.
Здесь
и здесь
можно посмотреть примеры досрочного прекращения полномочий губернаторов в предыдущие годы.