Большинство стран поддержали антироссийские санкции, считая это нормальным способом оказания давления из-за спецоперации на Украине, сообщает сайт войнасфейками.рф. Изначально многие государства воздерживались от применения санкций к России, а теперь это официально осудил Совет ООН по правам человека. На 49-й сессии в Женеве он призвал государства прекратить принятие односторонних санкций и осудил их использование в качестве средства политического и экономического давления. В резолюции СПЧ говорится, что действующие односторонние санкции нужно отменить, поскольку они противоречат Уставу ООН. За нее проголосовали 27 стран из 47, в том числе, Россия, Китай и Индия. Шесть участников голосования, в частности Армения, Бразилия и Мексика воздержались. Против высказались только 14 государств, в том числе, США, страны Евросоюза, Великобритания и Украина - главные инициаторы антироссийских санкций. Так что заявления о том, что «весь мир ополчился против России и она окажется в изоляции» не соответствуют действительности.